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Трамп виступив за страту Джохара Царнаєва

Трамп виступив за страту Джохара Царнаєва

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп вважає, що федеральний уряд повинен повторно домагатися страти для Джохара Царнаєва, якого засудили за організацію теракту на Бостонському марафоні. Про це Трамп написав у своєму Twitter, передає УНН.

“Рідко бувало, щоб хтось більше заслуговував смертної кари, ніж бостонський терорист Джохар Царнаєв. Суд погодився з тим, що це була одна з найгірших внутрішніх терористичних атак з події 11 вересня”, — написав Трамп.

Апеляційний суд в Бостоні 1 серпня скасував смертний вирок Джохару Царнаєву, підкреслюючи, що рішення про його винність залишається в силі. Зокрема, на рішення про скасування вироку вплинуло порушення принципу неупередженого відбору присяжних в ході судового процесу — наприклад, той факт, що суд проводився в тому місті, де був здійснений теракт.

Справу Царнаєва апеляційний суд розглядав близько 4 років. Вирок Царнаєву відправлений на розгляд нової колегії присяжних, яка повинна вирішити, чи залишити в силі вирок про смертну кару або замінити його на довічне ув’язнення.

Джохар Царнаєв, на той час 19-річний, і його старший брат Тамерлан Царнаєв 15 квітня 2013 року підірвали два саморобні вибухові пристрої, зроблені з каструль-скороварок, біля фінішної лінії традиційного щорічного Бостонського марафону. Внаслідок цього троє людей загинули і ще 264 людини були поранені. Через три дні, коли братів переслідувала поліція, вони вбили ще одну людину, працівника поліції.

2015 року його визнали винним за всіма 30 звинуваченнями, які йому висували і 17 із яких передбачають можливість смертної кари, і засудили до страти. Відтоді тривають апеляційні процеси.

Царнаєв і його адвокати не заперечують, що він вчинив той напад. Але вони твердять, що головним винуватцем був його старший брат Тамерлан, який загинув при затриманні, і тому смертна кара Джохарові несправедлива.

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