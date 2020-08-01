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Суд в США скасував смертний вирок бостонському терористу Царнаєву

Суд в США скасував смертний вирок бостонському терористу Царнаєву

Київ • УНН

 • 14239 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. У США федеральний апеляційний суд скасував смертний вирок нападникові на Бостонський марафон 2013 року Джохарові Царнаєву і направив цей вирок на новий перегляд у суді нижчої інстанції. Про це повідомляє “Радіо Свобода”, передає УНН.

Перший окружний апеляційний суд у Бостоні підтвердив більшу частину обвинувачень проти Царнаєва, чеченця за національністю і натуралізованого громадянина США. Але цей суд ухвалив, що суд нижчої інстанції має з самого початку провести слухання щодо того, чи дійсно Царнаєв гідний саме смертного вироку за ті злочини, в яких він визнаний винним і які передбачають покарання у вигляді також і смертної кари.

Джохар Царнаєв, на той час 19-річний, і його старший брат Тамерлан Царнаєв 15 квітня 2013 року підірвали два саморобні вибухові пристрої, зроблені з каструль-скороварок, біля фінішної лінії традиційного щорічного Бостонського марафону. Внаслідок цього троє людей загинули і ще 264 людини були поранені. Через три дні, коли братів переслідувала поліція, вони вбили ще одну людину, працівника поліції.

2015 року його визнали винним за всіма 30 звинуваченнями, які йому висували і 17 із яких передбачають можливість смертної кари, і засудили до страти. Відтоді тривають апеляційні процеси.

Царнаєв і його адвокати не заперечують, що він вчинив той напад. Але вони твердять, що головним винуватцем був його старший брат Тамерлан, який загинув при затриманні, і тому смертна кара Джохарові несправедлива.

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