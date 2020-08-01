Суд в США отменил смертный приговор бостонскому террористу Царнаеву

Первый окружной апелляционный суд в Бостоне подтвердил большую часть обвинений против Царнаева, чеченца по национальности и натурализованного гражданина США. Но этот суд постановил, что суд низшей инстанции должен изначально провести слушания относительно того, действительно ли Царнаев достоен именно смертного приговора за те преступления, в которых он признан виновным и которые предусматривают наказание в виде также и смертной казни.

Джохар Царнаев, в то время 19-летний, и его старший брат Тамерлан Царнаев 15 апреля 2013 года взорвали два самодельных взрывных устройства, сделанных из кастрюль-скороварок, у финишной линии традиционного ежегодного Бостонского марафона. В результате три человека погибли и еще 264 человека были ранены. Через три дня, когда братьев преследовала полиция, они убили еще одного человека, работника полиции.

В 2015 году его признали виновным по всем 30 обвинениям, которые ему выдвигали и 17 из которых предусматривают возможность смертной казни, и приговорили к смертной казни. С тех пор продолжаются апелляционные процессы.

Царнаев и его адвокаты не отрицают, что он совершил то нападение. Но они утверждают, что главным виновником был его старший брат Тамерлан, который погиб при задержании, и поэтому смертная казнь Джохара несправедлива.