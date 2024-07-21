«Мы вернемся большими, сильными и лучшими Мы более сплоченные и решительные, чем когда-либо», - сказал Трамп с трибуны в Гранд-Рапидсе в штате Мичиган.

Он также использовал эту речь, чтобы высмеять демократов и заставить Джо Байдена уйти в отставку.

«Они не знают, кто их кандидат. Этот парень баллотировался, набрал голоса, а теперь у него хотят их забрать. И это демократия?» - сказал Трамп под приветственные возгласы 12 000 присутствующих.

Трамп прийняв номінацію кандидатом у президенти США