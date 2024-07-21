Дональд Трамп провел первую публичную встречу после недавнего покушения на его жизнь. Он выразил оптимизм относительно будущего, критиковал демократов и призвал Джо Байдена уйти в отставку.
«Мы вернемся большими, сильными и лучшими Мы более сплоченные и решительные, чем когда-либо», - сказал Трамп с трибуны в Гранд-Рапидсе в штате Мичиган.
Он также использовал эту речь, чтобы высмеять демократов и заставить Джо Байдена уйти в отставку.
«Они не знают, кто их кандидат. Этот парень баллотировался, набрал голоса, а теперь у него хотят их забрать. И это демократия?» - сказал Трамп под приветственные возгласы 12 000 присутствующих.
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