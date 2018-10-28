Трамп решил посетить Питтсбург после стрельбы в синагоге
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Президент США заявил о намерении посетить Питтсбург, где 27 октября в результате вооруженного нападения на синагогу погибли 11 человек. Об этом сообщает телеканал CNBC, передает УНН.
Глава государства заявил журналистам о своем намерении, находясь в штате Иллинойс, однако не уточнил времени прибытия в Питтсбург.
Ранее Трамп назвал атаку на синагогу в Питтсбурге “нападением на человечество”.
Напоминаем, сотрудники правоохранительных органов назвали имя задержанного после нападения на синагогу в Питтсбурге мужчины. Им, согласно заявлению ФБР, оказался 46-летний Роберт Боуэрс. Одним из основных направлений расследования атаки с его участием, как указали сотрудники правоохранительных органов, теперь есть анализ его публикаций в социальных сетях, передает CNN.