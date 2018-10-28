Влада США розповіла про нападника на синагогу і його зброю

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Співробітники правоохоронних органів назвали ім’я затриманого після нападу на синагогу в Піттсбурзі чоловіка. Ним, згідно із заявою ФБР, виявився 46-річний Роберт Боуерс. Одним з основних напрямків розслідування атаки з його участю, як вказали співробітники правоохоронних органів, тепер є аналіз його публікацій в соціальних мережах, передає CNN, повідомляє УНН.

Згідно з матеріалами, озвученим ФБР, у Боуерса був аккаунт у соціальній мережі Gab (це платформа, яка виступає за свободу слова і практично не обмежує зміст контенту; в 2017 році посилання на скачування цього додатку було видалено з Google Play через те, що в цю мережу почали перебиратися неонацисти, заблоковані в Twitter і Facebook). В одному із записів на своїй сторінці на цьому сайті Боуерс стверджував, що “євреї допомагали мігрантам на кордоні США і Мексики”. Також чоловік робив репости відеозаписів, на яких, імовірно, були зображені представники єврейської групи із захисту біженців HIAS. Їх діяльність Боуерс називав “прикрашеним злом”.

Також в Gab піттсбургський стрілок публікував фотографії своєї колекції зброї. У нього, як зауважує CNN, — активна ліцензія на її носіння, і з 1996 року чоловік, за словами знайомого з ходом слідства співробітника правоохоронних органів, щонайменше шість разів купував вогнепальну зброю. При цьому під час нападу на синагогу Боуерс, як зазначив спеціальний агент ФБР Боб Джонс, використовував штурмову гвинтівку (Business Insider з посиланням на власні джерела уточнює, що це була AR-15) і три пістолети (саме ця зброя згодом була виявлена на місці події).

Інформації про те, чи залучався Боуерс до будь-якої відповідальності за злочини до нападу, поки немає, зауважив Джонс. За версією співробітників правоохоронних органів, чоловік діяв сам.

На сторінці в Gab Боуерс, як розповіли джерела CNN, часто робив антисемітські публікації. Так, від євреїв він вимагав покинути США і “піти”. Мігрантів чоловік вважав жорстокими, тому що вони хотіли покинути країни з високим рівнем насильства. У записах на своїй сторінці таких людей Боуерс, як пише CNN, неодноразово називав “окупантами”. Зокрема, за шість днів до нападу він писав: “Я помітив, що деякі люди, які раніше говорили „нелегали“, тепер кажуть „окупанти“. І мені це подобається”.

Також чоловік неодноразово критикував у своїх публікаціях президента США Дональда Трампа, стверджуючи, що політик “оточений занадто великою кількістю євреїв”. “Трамп — глобаліст, а не націоналіст”, — йдеться в іншому пості чоловіка, що відкрив стрілянину в синагозі.

Раніше генеральний прокурор США Джефф Сешнс заявив, що американський Мін’юст висуне проти Боуерса ряд звинувачень, що стосуються “злочинів, скоєних на ґрунті релігійної ненависті”, і інших кримінальних статей. В цілому всі вони, як відзначав глава наглядового відомства, можуть привести до смертної кари.

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