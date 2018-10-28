Власти США рассказали о напавшем на синагогу и его оружии

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КИЕВ. 28 октября. УНН. Сотрудники правоохранительных органов назвали имя задержанного после нападения на синагогу в Питтсбурге мужчины. Им, согласно заявлению ФБР, оказался 46-летний Роберт Боуэрс. Одним из основных направлений расследования атаки с его участием, как указали сотрудники правоохранительных органов, теперь является анализ его публикаций в социальных сетях, передает CNN, сообщает УНН.

Согласно материалам, озвученным ФБР, у Боуэрса был аккаунт в социальной сети Gab (это платформа, которая выступает за свободу слова и практически не ограничивает содержание контента; в 2017 году ссылка на скачивание этого приложения была удалена из Google Play из-за того, что в эту сеть начали перебираться неонацисты, заблокированные в Twitter и Facebook). В одной из записей на своей странице на этом сайте Боуэрс утверждал, что “евреи помогали мигрантам на границе США и Мексики”. Также мужчина делал репосты видеозаписей, на которых, предположительно, были изображены представители еврейской группы по защите беженцев HIAS. Их деятельность Боуэрс называл “приукрашенным злом”.

Также в Gab питтсбургский стрелок публиковал фотографии своей коллекции оружия. У него, как замечает CNN, — активная лицензия на его ношение, и с 1996 года мужчина, по словам знакомого с ходом следствия сотрудника правоохранительных органов, по меньшей мере шесть раз покупал огнестрельное оружие. При этом при нападении на синагогу Боуэрс, как отметил специальный агент ФБР Боб Джонс, использовал штурмовую винтовку (Business Insider со ссылкой на собственные источники уточняет, что это была AR-15) и три пистолета (именно это оружие впоследствии было обнаружено на месте происшествия).

Информации о том, привлекался ли Боуэрс к какой-либо ответственности за преступления до нападения, пока нет, заметил Джонс. По версии сотрудников правоохранительных органов, мужчина действовал в одиночку​.

На странице в Gab Боуэрс, как рассказали источники CNN, часто делал антисемитские публикации. Так, от евреев он требовал покинуть США и “уйти”. Мигрантов мужчина считал жестокими, потому что они хотели покинуть страны с высоким уровнем насилия. В записях на своей странице таких людей Боуэрс, как пишет CNN, неоднократно называл “оккупантами”. В частности, за шесть дней до нападения он писал: “Я заметил, что некоторые люди, которые раньше говорили “нелегалы”, теперь говорят “оккупанты”. И мне это нравится“.​

Также мужчина неоднократно критиковал в своих публикациях президента США Дональда Трампа, утверждая, что политик “окружен слишком большим количеством евреев”. “Трамп — глобалист, а не националист”, — говорится в другом посте открывшего стрельбу в синагоге.

Ранее генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил, что американский Минюст выдвинет против Боуэрса ряд обвинений, касающихся “преступлений, совершенных на почве религиозной ненависти”, и других уголовных статей. В целом все они, как отмечал глава надзорного ведомства, могут привести к смертной казни.

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