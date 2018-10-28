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Трамп вирішив відвідати Піттсбург після стрілянини в синагозі

Трамп вирішив відвідати Піттсбург після стрілянини в синагозі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Президент США заявив про намір відвідати Піттсбург, де 27 жовтня в результаті збройного нападу на синагогу загинули 11 осіб. Про це повідомляє телеканал CNBC, інформує УНН.

Глава держави заявив журналістам про свій намір, перебуваючи в штаті Іллінойс, однак не уточнив час прибуття в Піттсбург.

Раніше Трамп назвав атаку на синагогу в Піттсбурзі “нападом на людство”.

Нагадуємо, співробітники правоохоронних органів назвали ім’я затриманого після нападу на синагогу в Піттсбурзі чоловіка. Ним, згідно із заявою ФБР, виявився 46-річний Роберт Боуерс. Одним з основних напрямків розслідування атаки з його участю, як вказали співробітники правоохоронних органів, тепер є аналіз його публікацій в соціальних мережах, передає CNN.

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