Трамп в четвер позвонит Зеленскому, а не путину
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп 4 сентября позвонит Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ранее сообщалось, что Трамп должен был разговаривать с путиным.
Президент США Дональд Трамп завтра, 4 сентября, позвонит Президенту Украины Владимиру Зеленскому, а не российскому диктатору владимиру путину, как об этом сообщалось ранее. Об этом сообщил журналист Дэнни Кэмп со ссылкой на источники, передает УНН.
Президент Трамп позвонит Зеленскому в четверг. Трамп имел в виду Зеленского, когда сказал в Овальном кабинете, что "у меня состоится разговор с ним очень скоро
Дополнение
Сегодня президент США Дональд Трамп заявил: "Я собираюсь поговорить с ним очень скоро, и тогда я примерно буду знать, что мы собираемся делать", однако не уточнил, с кем именно планируется разговор - с путиным или Зеленским.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня или в ближайшие дни он будет говорить с главой Белого дома Дональдом Трампом. Они согласуют помощь Украине и санкции против россии, в случае если встреча с российским диктатором владимиром путиным не состоится.