17:28
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
14:02
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
13:52
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Трамп в четвер позвонит Зеленскому, а не путину

Киев • УНН

 • 306 просмотра

Президент США Дональд Трамп 4 сентября позвонит Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ранее сообщалось, что Трамп должен был разговаривать с путиным.

Трамп в четвер позвонит Зеленскому, а не путину

Президент США Дональд Трамп завтра, 4 сентября, позвонит Президенту Украины Владимиру Зеленскому, а не российскому диктатору владимиру путину, как об этом сообщалось ранее. Об этом сообщил журналист Дэнни Кэмп со ссылкой на источники, передает УНН.

Президент Трамп позвонит Зеленскому в четверг. Трамп имел в виду Зеленского, когда сказал в Овальном кабинете, что "у меня состоится разговор с ним очень скоро 

- написал Кэмп.

Дополнение

Сегодня президент США Дональд Трамп заявил: "Я собираюсь поговорить с ним очень скоро, и тогда я примерно буду знать, что мы собираемся делать", однако не уточнил, с кем именно планируется разговор - с путиным или Зеленским.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня или в ближайшие дни он будет говорить с главой Белого дома Дональдом Трампом. Они согласуют помощь Украине и санкции против россии, в случае если встреча с российским диктатором владимиром путиным не состоится.

Павел Башинский

Политика
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина