Трамп в четвер позвонит Зеленскому, а не путину

Президент США Дональд Трамп завтра, 4 сентября, позвонит Президенту Украины Владимиру Зеленскому, а не российскому диктатору владимиру путину, как об этом сообщалось ранее. Об этом сообщил журналист Дэнни Кэмп со ссылкой на источники, передает УНН.

Президент Трамп позвонит Зеленскому в четверг. Трамп имел в виду Зеленского, когда сказал в Овальном кабинете, что "у меня состоится разговор с ним очень скоро - написал Кэмп.

Дополнение

Сегодня президент США Дональд Трамп заявил: "Я собираюсь поговорить с ним очень скоро, и тогда я примерно буду знать, что мы собираемся делать", однако не уточнил, с кем именно планируется разговор - с путиным или Зеленским.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня или в ближайшие дни он будет говорить с главой Белого дома Дональдом Трампом. Они согласуют помощь Украине и санкции против россии, в случае если встреча с российским диктатором владимиром путиным не состоится.