17:28
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
14:02
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
13:52
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рф
Ексклюзив
3 вересня, 11:49
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526
Ексклюзив
3 вересня, 06:16
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Трамп у четвер зателефонує Зеленському, а не путіну

Київ • УНН

 • 320 перегляди

Президент США Дональд Трамп 4 вересня зателефонує Президенту України Володимиру Зеленському. Раніше повідомлялося, що Трамп мав розмовляти з путіним.

Трамп у четвер зателефонує Зеленському, а не путіну

Президент США Дональд Трамп завтра, 4 вересня, зателефонує Президенту України Володимиру Зеленському, а не російському диктатору володимиру путіну, як про це повідомлялося раніше. Про це повідомив журналіст Денні Кемп з посиланням на джерела, передає УНН.

Президент Трамп зателефонує Зеленському у четвер. Трамп мав на увазі Зеленського, коли сказав в Овальному кабінеті, що "у мене відбудеться розмова з ним дуже скоро 

- написав Кемп.

Доповнення

Сьогодні президент США Дональд Трамп заявив: "Я збираюся поговорити з ним дуже скоро, і тоді я приблизно буду знати, що ми збираємося робити", однак не уточнив з ким саме планується розмова - з путіним, чи Зеленським.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні або найближчими днями він буде говорити з очільником Білого дому Дональдом Трампом. Вони узгодять допомогу Україні та санкції проти росії, у разі якщо зустріч з російським диктатором володимиром путіним не відбудеться.

Павло Башинський

Політика
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна