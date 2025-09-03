Трамп у четвер зателефонує Зеленському, а не путіну

Президент США Дональд Трамп завтра, 4 вересня, зателефонує Президенту України Володимиру Зеленському, а не російському диктатору володимиру путіну, як про це повідомлялося раніше. Про це повідомив журналіст Денні Кемп з посиланням на джерела, передає УНН.

Президент Трамп зателефонує Зеленському у четвер. Трамп мав на увазі Зеленського, коли сказав в Овальному кабінеті, що "у мене відбудеться розмова з ним дуже скоро - написав Кемп.

Доповнення

Сьогодні президент США Дональд Трамп заявив: "Я збираюся поговорити з ним дуже скоро, і тоді я приблизно буду знати, що ми збираємося робити", однак не уточнив з ким саме планується розмова - з путіним, чи Зеленським.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні або найближчими днями він буде говорити з очільником Білого дому Дональдом Трампом. Вони узгодять допомогу Україні та санкції проти росії, у разі якщо зустріч з російським диктатором володимиром путіним не відбудеться.