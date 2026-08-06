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Трамп уверяет, что у США "огромное количество" боеприпасов после сообщений об истощении запасов

Киев • УНН

 • 3786 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил о наличии огромных запасов боеприпасов, опровергая сообщения СМИ об их истощении. Он также угрожает разоблачителям этих заявлений длительными тюремными сроками.

Трамп уверяет, что у США "огромное количество" боеприпасов после сообщений об истощении запасов

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединённых Штатов есть "огромное количество" боеприпасов после сообщений СМИ об истощении запасов Пентагона, пишет УНН.

Подробности

"У США есть огромное количество "боеприпасов", особенно определённых типов. Кроме того, большое их количество производится и поставляется в США по мере необходимости", — написал Трамп в Truth Social рано утром в четверг.

Он не уточнил, какие именно боеприпасы имеет в виду.

"Оборонные компании строят самое большое количество заводов и фабрик в истории нашей страны", — добавил он.

""Разоблачителей", которые распространяют эти предательские заявления, выслеживают. Им будут добиваться длительных тюремных сроков!" — заявил Трамп.

У Трампа и Хегсета возник конфликт из-за дефицита ракет - WP06.08.26, 08:50 • 4211 просмотров

Во вторник CNN, в частности, сообщило, что американские военные израсходовали почти 80% своих ракет-перехватчиков для своей ключевой системы противоракетной обороны THAAD, а высокопоставленные военные командиры США предупреждали, что запасы боеприпасов Пентагона "опасно низкие", согласно многочисленным источникам.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Пентагон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты