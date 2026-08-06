Трамп уверяет, что у США "огромное количество" боеприпасов после сообщений об истощении запасов
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил о наличии огромных запасов боеприпасов, опровергая сообщения СМИ об их истощении. Он также угрожает разоблачителям этих заявлений длительными тюремными сроками.
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединённых Штатов есть "огромное количество" боеприпасов после сообщений СМИ об истощении запасов Пентагона, пишет УНН.
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"У США есть огромное количество "боеприпасов", особенно определённых типов. Кроме того, большое их количество производится и поставляется в США по мере необходимости", — написал Трамп в Truth Social рано утром в четверг.
Он не уточнил, какие именно боеприпасы имеет в виду.
"Оборонные компании строят самое большое количество заводов и фабрик в истории нашей страны", — добавил он.
""Разоблачителей", которые распространяют эти предательские заявления, выслеживают. Им будут добиваться длительных тюремных сроков!" — заявил Трамп.
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Во вторник CNN, в частности, сообщило, что американские военные израсходовали почти 80% своих ракет-перехватчиков для своей ключевой системы противоракетной обороны THAAD, а высокопоставленные военные командиры США предупреждали, что запасы боеприпасов Пентагона "опасно низкие", согласно многочисленным источникам.