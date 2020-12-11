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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 72017 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 95120 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115136 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150257 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198590 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 194812 просмотра

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Трамп в свете новостей о младшем Байдене по-новому оценил разговор с Зеленским

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Киев  •  УНН

 • 35679 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Действующий президент США Дональд Трамп вспомнил о своем скандальном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским, назвав его “лучше, чем идеальный”, после новостей о расследовании в отношении сына избранного президента США Джо Байдена Хантера, передает УНН со ссылкой на Twitter Трампа.

“Теперь выясняется, что мой телефонный звонок Президенту Украины, который многие, в том числе и я, назвали „идеальным“, был даже лучше. Я предсказал коррупцию Байдена, сказал позвонить генеральному прокурору, который, возможно, знал о коррупции, во время обмана с импичментом”, — написал американский Президент.

Он также выразил уверенность, что расследование в отношении Хантера Байдена убедит судей Верховного суда отменить выборы, потому что в новой администрации будет “скандальная неразбериха”.

Напомним, 9 декабря стало известно о том, что в США касательно Хантера Байдена, сына Джо Байдена, проводится расследование, касающееся налоговых отчислений. Прокуратура в американском штате Делавэр днем ранее уведомила адвокатов Хантера Байдена о следственных мероприятиях.

Как сообщал УНН, в прошлом году в США прогремел скандал после телефонного разговора Зеленского с Трампом. Последнего обвиняли в злоупотреблении властью с целью получения компрометирующих материалов против основного противника на предстоящих президентских выборах — Джо Байдена.

Позже это привело к тому, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси 24 сентября 2019 года инициировала расследование, предваряющее объявление импичмента Трампу.

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