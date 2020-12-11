Трамп у світлі новин про молодшого Байдена по-новому оцінив розмову із Зеленським

"Тепер з'ясовується, що мій телефонний дзвінок Президенту України, який багато хто, в тому числі і я, назвали "ідеальним", був навіть кращим. Я передбачив корупцію Байдена, сказав подзвонити генеральному прокурору, який, можливо, знав про корупцію, під час обману з імпічментом", - написав американський Президент.

Він також висловив упевненість, що розслідування щодо Хантера Байдена переконає суддів Верховного суду скасувати вибори, бо в новій адміністрації буде "скандальна плутанина".

Нагадаємо, 9 грудня стало відомо про те, що в США щодо Хантера Байдена, сина Джо Байдена, проводиться розслідування, що стосується податкових відрахувань. Прокуратура в американському штаті Делавер днем раніше повідомила адвокатів Хантера Байдена про слідчі заходи.



Як повідомляв УНН, в минулому році в США прогримів скандал після телефонної розмови Зеленського з Трампом. Останнього звинувачували в зловживанні владою з метою отримання компрометуючих матеріалів проти основного противника на майбутніх президентських виборах - Джо Байдена.

Пізніше це призвело до того, що спікер Палати представників Ненсі Пелосі 24 вересня 2019 року ініціювала розслідування, що передують оголошенню імпічменту Трампу.