В США проводят налоговое расследование в отношении Хантера Байдена
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В США касательно Хантера Байдена, сына избранного президента США Джо Байдена, проводится расследование, касающееся налоговых отчислений. Прокуратура в американском штате Делавэр днем ранее сообщила адвокатов Хантера Байдена о следственные мероприятия, говорится в заявлении Байдена-младшего, распространенном в среду, 9 декабря, передает УНН.
“Я очень серьезно отношусь к этому, но уверен, что профессиональное и объективное рассмотрение этих вопросов продемонстрирует, что я вел свои дела законно и правильно, в том числе с помощью квалифицированных налоговых консультантов”, — заявил он.
В свою очередь избирательный штаб Джо Байдена распространил заявление, в котором отмечается, что избранный президент США “гордится сыном”. Он констатировал, что Хантер Байден “сталкивался с серьезными вызовами, в том числе с нападками в свой адрес в последние месяцы”, но “становился сильнее”.
Как отмечает агентство AP, нынешнее расследование в отношении Хантера Байдена было начато в 2018 году — за год до того, как его отец выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США. По данным анонимного источника агентства, в ходе расследования изучаются некоторые соглашения Байдена с китайскими партнерами, в том числе отдельные финансовые транзакции.
В ходе президентской кампании республиканцы заявляли о сомнительных операциях и контактах Хантера Байдена в Китае, Украине и Казахстане. В докладе комитетов Сената США по внутренней безопасности, правительственным вопросам и по вопросам финансов, подготовленном республиканцами и опубликованном в конце сентября, утверждается, Хантер Байден, его семья и деловые партнеры в течение нескольких лет получали “миллионы долларов сомнительного происхождения от иностранных граждан”. По мнению авторов документа, речь идет о потенциально преступной деятельности, связанной “с транзакциями между Хантером Байденом и украинскими, российскими, казахскими и китайскими гражданами”.