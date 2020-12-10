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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 73561 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 96930 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115561 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150653 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198877 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194960 просмотра

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В США проводят налоговое расследование в отношении Хантера Байдена

В США проводят налоговое расследование в отношении Хантера Байдена

Киев  •  УНН

 • 11317 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В США касательно Хантера Байдена, сына избранного президента США Джо Байдена, проводится расследование, касающееся налоговых отчислений. Прокуратура в американском штате Делавэр днем ранее сообщила адвокатов Хантера Байдена о следственные мероприятия, говорится в заявлении Байдена-младшего, распространенном в среду, 9 декабря, передает УНН.

“Я очень серьезно отношусь к этому, но уверен, что профессиональное и объективное рассмотрение этих вопросов продемонстрирует, что я вел свои дела законно и правильно, в том числе с помощью квалифицированных налоговых консультантов”, — заявил он.

В свою очередь избирательный штаб Джо Байдена распространил заявление, в котором отмечается, что избранный президент США “гордится сыном”. Он констатировал, что Хантер Байден “сталкивался с серьезными вызовами, в том числе с нападками в свой адрес в последние месяцы”, но “становился сильнее”.

Как отмечает агентство AP, нынешнее расследование в отношении Хантера Байдена было начато в 2018 году — за год до того, как его отец выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США. По данным анонимного источника агентства, в ходе расследования изучаются некоторые соглашения Байдена с китайскими партнерами, в том числе отдельные финансовые транзакции.

В ходе президентской кампании республиканцы заявляли о сомнительных операциях и контактах Хантера Байдена в Китае, Украине и Казахстане. В докладе комитетов Сената США по внутренней безопасности, правительственным вопросам и по вопросам финансов, подготовленном республиканцами и опубликованном в конце сентября, утверждается, Хантер Байден, его семья и деловые партнеры в течение нескольких лет получали “миллионы долларов сомнительного происхождения от иностранных граждан”. По мнению авторов документа, речь идет о потенциально преступной деятельности, связанной “с транзакциями между Хантером Байденом и украинскими, российскими, казахскими и китайскими гражданами”.

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