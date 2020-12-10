У США проводять податкове розслідування відносно Хантера Байдена

“Я дуже серйозно ставлюся до цього, але впевнений, що професійний і об’єктивний розгляд цих питань продемонструє, що я вів свої справи законно і належним чином, в тому числі за допомогою кваліфікованих податкових консультантів”, — заявив він.

У свою чергу виборчий штаб Джо Байдена поширив заяву, в якій зазначається, що обраний президент США “пишається сином”. Він констатував, що Хантер Байден “стикався з серйозними викликами, в тому числі з нападками на свою адресу в останні місяці”, але “ставав сильнішим”.

Як зазначає агентство AP, нинішнє розслідування відносно Хантера Байдена було розпочато в 2018 році — за рік до того, як його батько висунув свою кандидатуру на виборах президента США. За даними анонімного джерела агентства, в ході розслідування вивчаються деякі угоди Байдена з китайськими партнерами, в тому числі окремі фінансові транзакції.

В ході президентської кампанії республіканці заявляли про сумнівні операції і контактах Хантера Байдена в Китаї, Україні та Казахстані. У доповіді комітетів Сенату США з внутрішньої безпеки, урядовим питань і з питань фінансів, підготовленому республіканцями і опублікованому в кінці вересня, стверджується, Хантер Байден, його сім’я і ділові партнери протягом декількох років отримували “мільйони доларів сумнівного походження від іноземних громадян”. На думку авторів документа, мова йде про потенційно злочинної діяльності, пов’язаної “з транзакціями між Хантером Байденом і українськими, російськими, казахськими та китайськими громадянами”.