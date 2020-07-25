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Трамп: США скупили 90% мировых запасов препарата против коронавируса

Трамп: США скупили 90% мировых запасов препарата против коронавируса

Киев  •  УНН

 • 15217 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Власти США скупили 90% мировых запасов препарата “Ремдесивир”, который используется для лечения COVID-19. Об этом сообщил в пятницу американский президент Дональд Трамп, выступая в Белом доме перед подписанием указа, который позволяет снизить цены на лекарства в стране, передает УНН.

“Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата „Ремдесивир“, который имеет прекрасный эффект”, — сказал Трамп и похвастался успехами в области здравоохранения США.

Ранее о том, что власти США скупили практически весь запас “Ремдесивира” на три месяца вперед, сообщала газета The Guardian. Как отмечало издание, это означает, что в ближайшее время ни одна страна не сможет приобрести препарат, разработанный американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences, в значительных объемах. По данным издания, американская администрация приобрела более 500 тыс. доз, что соответствует 90% объема препарата, который будет произведен в июле, августе и сентябре. В статье говорилось, в частности, об обеспокоенности общественных организаций в связи с односторонними действиями США.

По данным Gilead Sciences, применение “Ремдесивира” позволяет сократить период выздоровления среди пациентов, заразившихся коронавирусом, до четырех дней. В среднем одному человеку нужен пятидневный курс лечения с применением шести ампул лекарств. С учетом того, что для развитых стран компания установила единую цену на препарат в размере 390 долларов за ампулу, полный курс обойдется в 2340 долларов США.

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Ранее власти ряда стран, включая США, Японии, Республики Корея, Индии, Израиля, Великобритании, одобрили использование “Ремдесивира” для лечения пациентов с коронавирусом. В частности, препарат был одобрен Европейской комиссией для применения на территории стран ЕС.

Препарат был первоначально создан в рамках тестирования для лечения гепатита С и заболевание, вызываемого респираторно-синцитиальным вирусом. Он также проходил испытания для лечения заболевания, вызываемого вирусом Эбола, однако не был признан эффективным средством.

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