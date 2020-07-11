МОЗ: в Україні проходять 4 клінічні випробування до лікарських засобів проти COVID-19

“Те, що стосується клінічних випробувань лікарських засобів, якими можна користуватися при лікуванні коронавірусної хвороби. Зараз у нас зареєстровано 4 клінічні випробування до 4 лікарських засобів — це Амізон, Аміксин, Корвітин і Біовен. Вони всі проходять стадії клінічних випробувань, деякі перебувають на завершальній стадії. Відразу після завершення, після отримання цієї інформації будуть зроблені відповідні висновки щодо ефективності цих лікарських засобів”, — зазначив він.

Нагадаємо, Європейська Комісія (ЄК) у п’ятницю, 3 липня, дозволила використовувати препарат ремдесивір для лікування COVID-19.