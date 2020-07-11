Минздрав: в Украине проходят 4 клинические испытания до лекарственных средств против COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Сейчас в Украине зарегистрировано 4 клинических испытания до 4 лекарственных средств, которыми можно пользоваться при лечении COVID-19, некоторые из них находятся уже на завершающей стадии. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
“То, что касается клинических испытаний лекарственных средств, которыми можно пользоваться при лечении коронавирусной болезни. Сейчас у нас зарегистрировано 4 клинических испытания до 4 лекарственных средств — это Амизон, Амиксин, Корвитин и Биовен. Они все проходят стадии клинических испытаний, некоторые находятся на завершающей стадии. Сразу после завершения, после получения этой информации будут сделаны соответствующие выводы относительно эффективности этих лекарственных средств”, — отметил он.
Напомним, Европейская Комиссия (ЕК) в пятницу, 3 июля, позволила использовать препарат ремдесивир для лечения COVID-19.