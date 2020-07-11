Минздрав: в Украине проходят 4 клинические испытания до лекарственных средств против COVID-19

“То, что касается клинических испытаний лекарственных средств, которыми можно пользоваться при лечении коронавирусной болезни. Сейчас у нас зарегистрировано 4 клинических испытания до 4 лекарственных средств — это Амизон, Амиксин, Корвитин и Биовен. Они все проходят стадии клинических испытаний, некоторые находятся на завершающей стадии. Сразу после завершения, после получения этой информации будут сделаны соответствующие выводы относительно эффективности этих лекарственных средств”, — отметил он.

Напомним, Европейская Комиссия (ЕК) в пятницу, 3 июля, позволила использовать препарат ремдесивир для лечения COVID-19.