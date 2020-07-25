Трамп: США скупили 90% світових запасів препарату проти коронавірусу

“Моя адміністрація забезпечила контроль над 90% світових запасів препарату „Ремдесівір“, який має прекрасний ефект”, — сказав Трамп та похвалився успіхами в галузі охорони здоров’я США.

Раніше про те, що влада США скупили практично весь запас “Ремдесівіра” на три місяці вперед, повідомляла газета The Guardian. Як зазначало видання, це означає, що найближчим часом жодна країна не зможе придбати препарат, розроблений американською біофармацевтичної компанією Gilead Sciences, в значних обсягах. За даними видання, американська адміністрація придбала понад 500 тис. доз, що відповідає 90% обсягу препарату, який буде вироблений в липні, серпні та вересні. У статті йшлося, зокрема, про занепокоєння громадських організацій у зв’язку з односторонніми діями США.

За даними Gilead Sciences, застосування “Ремдесівіра” дозволяє скоротити період одужання серед пацієнтів, які заразилися коронавірусом, до чотирьох днів. В середньому одній людині потрібен п’ятиденний курс лікування із застосуванням шести ампул ліків. З урахуванням того, що для розвинених країн компанія встановила єдину ціну на препарат в розмірі 390 доларів за ампулу, повний курс обійдеться в 2 340 доларів США.

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Раніше влада низки країн, зокрема й США, Японії, Республіки Корея, Індії, Ізраїлю, Великобританії, схвалили використання “Ремдесівіра” для лікування пацієнтів з коронавірусом. Зокрема, препарат був схвалений Європейською Комісією для застосування на території країн ЄС.

Препарат був спочатку створений в рамках тестування для лікування гепатиту С і захворювання, що викликається респіраторно-синцитіальним вірусом. Він також проходив випробування для лікування захворювання, що викликається вірусом Ебола, проте не був визнаний ефективним засобом.