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Трамп сравнил прибытие мигрантов в Испанию с "вторжением"

Киев • УНН

 • 6079 просмотра

Президент США Дональд Трамп сравнил поток мигрантов в испанскую Сеуту с вторжением. Он заявил, что испанское правительство не знает, что делать из-за плохого управления.

Трамп сравнил прибытие мигрантов в Испанию с "вторжением"

Президент США Дональд Трамп сравнил мигрантов, пересекающих границу в испанскую Сеуту, с «вторжением», передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Во время заседания кабинета министров в резиденции Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд президент США предположил, что испанское правительство «не знает, что делать» из-за «плохого управления».

Премьер Чехии призвал закрыть Шенген для Испании из-за миграционного кризиса в Сеуте 31.07.26, 20:17 • 4438 просмотров

Напомним

Около 60 000 мигрантов пересекли границу из Марокко и добрались до североафриканской территории Испании - Сеуты - со вчерашнего дня, число погибших достигло 34.

Антонина Туманова

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Государственная граница Украины
Марокко
Дональд Трамп
Испания