Трамп сравнил прибытие мигрантов в Испанию с "вторжением"
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп сравнил поток мигрантов в испанскую Сеуту с вторжением. Он заявил, что испанское правительство не знает, что делать из-за плохого управления.
Президент США Дональд Трамп сравнил мигрантов, пересекающих границу в испанскую Сеуту, с «вторжением», передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Во время заседания кабинета министров в резиденции Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд президент США предположил, что испанское правительство «не знает, что делать» из-за «плохого управления».
Премьер Чехии призвал закрыть Шенген для Испании из-за миграционного кризиса в Сеуте 31.07.26, 20:17 • 4438 просмотров
Напомним
Около 60 000 мигрантов пересекли границу из Марокко и добрались до североафриканской территории Испании - Сеуты - со вчерашнего дня, число погибших достигло 34.