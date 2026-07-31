Трамп сравнил прибытие мигрантов в Испанию с "вторжением"

Президент США Дональд Трамп сравнил мигрантов, пересекающих границу в испанскую Сеуту, с «вторжением», передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Во время заседания кабинета министров в резиденции Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд президент США предположил, что испанское правительство «не знает, что делать» из-за «плохого управления».

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Напомним

Около 60 000 мигрантов пересекли границу из Марокко и добрались до североафриканской территории Испании - Сеуты - со вчерашнего дня, число погибших достигло 34.