Трамп снова сравнил войну россии против Украины с "дракой детей в парке"

Президент США Дональд Трамп заявил, что иногда для достижения мира сторонам конфликта приходится пройти через тяжелые боевые действия. Об этом он сказал во время общения с журналистами вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО, передает УНН.

По словам американского лидера, мирное соглашение между Украиной и Россией уже давно находится в процессе обсуждения.

"Иногда я использую простую аналогию. Есть двое детей в парке, они не любят друг друга и начинают драться. Иногда нужно позволить им подраться, чтобы они поняли, насколько это тяжело. Я думаю, что это соглашение уже давно находится в работе", – сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что украинские военные эффективно используют американское вооружение.

"Он проделал невероятную работу. Да, Украина получила лучшее оборудование, потому что получила наше оборудование. Но кто-то должен уметь им пользоваться. И у вас очень храбрые люди, которые это делают", – отметил президент США.

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Напомним

Президент США Дональд Трамп в прошлом году во время встречи в Белом доме с канцлером Германии Фридрихом Мерцем сравнил войну, которую Россия ведет против Украины, с "двумя детьми, которые дерутся в парке".

"Иногда лучше позволить им немного подраться", – сказал он.