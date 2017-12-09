Трамп одобрил новые санкции против России
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп одобрил санкции против России за якобы нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом пишет издание Politico, передает УНН.
Сообщается, что министерство торговли США примет меры в отношении российских компаний, которые снабжали технологиями разработчиков запрещенного оружия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп свидетельство Флинна: не было никакого заговора с Россией
В ведомстве назвали эти меры намерением "изменить экономические планы" российского правительства.
Напомним, Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа разрабатывает новую стратегию национальной безопасности.