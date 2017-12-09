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Трамп схвалив нові санкції проти Росії

Трамп схвалив нові санкції проти Росії

Київ • УНН

 • 19849 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп схвалив санкції проти Росії за нібито порушення Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Про це пише видання Politico, передає УНН.

Повідомляється, що міністерство торгівлі США вживе заходів щодо російських компаній, які постачали технологіями розробників забороненої зброї.

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У відомстві назвали ці заходи наміром "змінити економічні плани" російського уряду.

Нагадаємо, Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа розробляє нову стратегію національної безпеки.

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