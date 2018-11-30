Трамп отменил еще две встречи на саммите G20
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп заменил две встречи, запланированные на полях саммита G20, на неформальные беседы. Об этом пишет издание The Associated Press со ссылкой на представителей Белого дома, передает УНН.
"Изначально Трамп планировал провести восемь встреч с мировыми лидерами на "Большой двадцатке", но в четверг он резко отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным. В Белом доме заявили, что официальные встречи с лидерами Турции и Южной Кореи будут заменены на неформальные беседы", - пишет издание.
Отмечается также, что запланированная встреча один на один с премьер-министром Японии Синдзо Абэ превратится в "трехстороннюю", когда к политикам присоединится премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп объявил, что отменяет свою встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита "Большой двадцатки" и посоветовал сделать это всем другим мировым лидерам.
Он заявил, что следующая встреча состоится после того, как ситуация с украинскими моряками будет решена.