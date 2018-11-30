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Трамп скасував ще дві зустрічі на саміті G20

Трамп скасував ще дві зустрічі на саміті G20

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп замінив дві зустрічі, заплановані на полях саміту G20, на неформальні бесіди. Про це пише видання The Associated Press з посиланням на представників Білого дому, передає УНН.

“Початково Трамп планував провести вісім зустрічей зі світовими лідерами на „Великій двадцятці“, але в четвер він різко скасував зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. У Білому домі заявили, що офіційні зустрічі з лідерами Туреччини та Південної Кореї будуть замінені на неформальні бесіди”, — пише видання.

Зазначається також, що запланована зустріч один-на-один з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе перетвориться на “тристоронню”, коли до політиків приєднається прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп оголосив, що скасовує свою зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту “Великої двадцятки” та порадив зробити це всім іншим світовим лідерам.

Він заявив, що наступна зустріч відбудеться після того, як ситуація з українськими моряками буде вирішена.

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