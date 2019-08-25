Трамп рассказал о прогрессе на саммите G7
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп подчеркнул хорошую организацию саммита французской стороной и отметил свои продуктивные встречи с мировыми лидерами. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter, информирует УНН.
"Ланч с Эммануэлем (президентом Франции Эммануэлем Макрона) Был лучшим до сих пор нашей встречей. Так же и вечерняя встреча с мировыми лидерами прошла очень хорошо. Происходит прогресс", - отметил Трамп.
Напомним, Трамп попал под критику лидеров ЕС на G7 из-за вопросов торговли.