Трамп рассказал о прогрессе на саммите G7

"Ланч с Эммануэлем (президентом Франции Эммануэлем Макрона) Был лучшим до сих пор нашей встречей. Так же и вечерняя встреча с мировыми лидерами прошла очень хорошо. Происходит прогресс", - отметил Трамп.

Напомним, Трамп попал под критику лидеров ЕС на G7 из-за вопросов торговли.