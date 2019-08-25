Трамп розповів про прогрес на саміті G7
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп підкреслив гарну організацію саміту французькою стороною та відзначив свої продуктивні зустрічі зі світовими лідерами. Про це Трамп написав на власній сторінці у Twitter, інформує УНН.
"Ланч з Еммануелем (президентом Франції Еммануелем Макроном) був найкращою досі нашою зустріччю. Так само і вечірня зустріч з світовими лідерами пройшла дуже добре. Відбувається прогрес!", - зазначив Трамп.
Нагадаємо, Трамп потрапив під критику лідерів ЄС на G7 через питання торгівлі.