Трамп потрапив під критику лідерів ЄС на G7 через питання торгівлі

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Лідери ЄС виступили з критикою президента США Дональда Трампа у зв'язку загрозами у сфері міжнародної торгівлі, які провокує його політика, в суботу по прибуттю на шикарний французький морський курорт Біарріц на саміт G7, затьмарений трансатлантичною напруженістю і занепокоєнням щодо світової економіки. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.