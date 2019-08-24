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Трамп потрапив під критику лідерів ЄС на G7 через питання торгівлі

Трамп потрапив під критику лідерів ЄС на G7 через питання торгівлі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Лідери ЄС виступили з критикою президента США Дональда Трампа у зв'язку загрозами у сфері міжнародної торгівлі, які провокує його політика, в суботу по прибуттю на шикарний французький морський курорт Біарріц на саміт G7, затьмарений трансатлантичною напруженістю і занепокоєнням щодо світової економіки. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.

Напередодні Трамп, уже втягнутий у торгову війну з Китаєм, попередив, що, з високим ступенем ймовірності, він накладе "штрафні" тарифи на французьке вино, якщо Франція не скасує новий цифровий податок, який вплине на американських технологічних гігантів.

Європейський Союз "відповість тим же", відповів Трампу президент Ради ЄС Дональд Туск.

Приймаючий зустріч "Групи семи" президент Франції Еммануель Макрон і навіть прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також забили на сполох про небезпеку ескалації торгової війни Трампа з Китаєм.

"Я дуже стурбований. Велика Британія ризикує бути в цьому замішаною. Це не той шлях, по якому треба продовжувати йти", - заявив Джонсон.

Намагаючись розрядити обстановку, Макрон застосував свою секретну зброю дипломатії у вигляді французької кухні, пригостивши Трампа несподіваним обідом через кілька хвилин після його прибуття на саміт на "Борту номер один".

Говорячи з журналістам вільною англійською мовою, Макрон назвав Трампа "дуже особливим гостем".

Трампа, який сидів за маленьким столиком на терасі багато оздобленого готелю Hotel du Palais, здавалося, пом'якшив теплий, незапланований прийом, зазначає видання.

"Поки все добре. Погода чудова. Усі ладнають. Думаю, ми багато чого досягнемо в ці вихідні", - сказав Трамп, високо оцінюючи "особливі відносини" з Макроном.

На додаток до глобальної економіки і побоювань рецесії, лідери G7 обговорюватимуть кілька гарячих тем, включаючи позиції, які розходяться, щодо ядерної програми Ірану.

Європейські лідери також зосередяться на питанні пожеж в тропічних лісах Амазонії.

Лідерів країн G7 у Франції зустріли протестами, хоч і були мобілізували 13 тисяч поліцейських, щоб тримати їх подалі від очей. За словами організаторів, близько 30 тисяч людей зібралися в 30 кілометрах від місця проведення зустрічі "Великої сімки".

Нагадаємо, раніше канцлер ФРН Ангела Меркель повідомила, що учасники саміту G7 обговорять питання України.

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