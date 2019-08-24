Меркель: учасники саміту G7 обговорять питання України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Учасники саміту "Групи семи" (G7) у французькому Біарріці обговорять, зокрема, такі теми, як відносини з Росією, а також питання України. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель в своєму щотижневому подкасті, передає УНН.
"Такий саміт дає можливість... поговорити про те, які завдання зовнішньої політики нам потрібно вирішити. Зрозуміло, буде йтися про Україну, і ми поговоримо про Росію, про ситуацію в Сирії та Лівії, де дуже хитка ситуація, і ще більше поглибимо партнерство з Африкою", - зазначила Меркель.
Також вона додала, що на саміті G7 йтиметься про тему захисту клімату, пожежі в Амазонії.
Додамо, саміт лідерів держав та очільників урядів G7 пройде в Біарріці з 24 по 26 серпня 2019 року. Він знаменує найважливіший момент головування Франції в "Групі семи", яке поставило в центр уваги боротьбу з нерівністю.
Саміт в Біарріці пройде в оновленому форматі, за участю країн-партнерів, включаючи африканські, і основних суб'єктів громадянського суспільства, щоб виробити загальні заходи, конкретні заходи для боротьби з усіма формами нерівності.
"Група семи" або G7 - неформальне об'єднання, куди входять Франція, США, Велика Британія, Німеччина, Японія, Італія, Канада, а також Європейський Союз.
Нагадаємо, у Франції відбулися зіткнення протестувальників з поліцією проти саміту G7.