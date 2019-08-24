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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 120006 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130656 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121643 просмотра

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Меркель: участники саммита G7 обсудят вопрос Украины

Меркель: участники саммита G7 обсудят вопрос Украины

Киев  •  УНН

 • 14755 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Участники саммита "Группы семи" (G7) во французском Биаррице обсудят, в частности, такие темы, как отношения с Россией, а также вопрос Украины. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в своем еженедельном подкасте, передает УНН.

"Такой саммит дает возможность... поговорить о том, какие задачи внешней политики нам нужно решить. Разумеется, речь пойдет об Украине, и мы поговорим о России, о ситуации в Сирии и Ливии, где очень шаткая ситуация, и еще больше углубим партнерство с Африкой", - отметила Меркель.

Также она добавила, что речь на саммите G7 пойдет о теме защиты климата, пожарах в Амазонии.

Добавим, cаммит глав государств и правительств G7 пройдёт в Биаррице с 24 по 26 августа 2019 года. Он знаменует важнейший момент председательства Франции в "Группе семи", которое поставило в центр внимания борьбу с неравенством.

Саммит в Биаррице пройдёт в обновлённом формате, с участием стран-партнёров, включая африканские, и основных субъектов гражданского общества, чтобы выработать общие меры, конкретные меры для борьбы со всеми формами неравенства.

"Группа семи" или G7 – неформальное объединение, куда входят Франция, США, Великобритания, Германия, Япония, Италия, Канада, а также Европейский союз.

Напомним, во Франции произошли столкновения протестующих с полицией против саммита G7.

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