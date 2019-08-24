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Трамп попал под критику лидеров ЕС на G7 из-за вопросов торговли

Трамп попал под критику лидеров ЕС на G7 из-за вопросов торговли

Киев  •  УНН

 • 10356 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Лидеры ЕС выступили с критикой президента США Дональда Трампа в связи с исходящими от его политики угрозами в сфере международной торговли в субботу по прибытию на шикарный французский морской курорт Биарриц на саммит G7, омраченный трансатлантической напряженностью и беспокойством относительно мировой экономики. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.

Накануне Трамп, уже вовлеченный в торговую войну с Китаем, предупредил, что, с высокой степенью вероятности, он наложит "штрафные" тарифы на французское вино, если Франция не отменит новый цифровой налог, который повлияет на американских технологических гигантов.

Европейский Союз "ответит тем же", ответил Трампу президент Совета ЕС Дональд Туск.

Принимающий встречу "Группы семи" президент Франции Эммануэль Макрона и даже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также забили тревогу об опасности эскалации торговой войны Трампа с Китаем.

"Я очень обеспокоен. Великобритания рискует быть в этом замешанной. Это не тот путь, по которому надо продолжать идти", - заявил Джонсон.

Пытаясь разрядить обстановку, Макрон применил свое секретное оружие дипломатии в виде французской кухни, угостив Трампа неожиданным обедом через несколько минут после его прибытия на саммит на "Борту номер один".

Говоря с журналистами на свободным английском языке, Макрон назвал Трампа "очень особенным гостем".

Трампа, который сидел за маленьким столиком на террасе богато обставленного отеля Hotel du Palais, казалось, смягчил теплый, незапланированный прием, отмечает издание.

"Пока все хорошо. Погода отличная. Все ладят. Думаю, мы многого достигнем в эти выходные", - сказал Трамп, высоко оценивая "особые отношения" с Макроном.

В дополнение к глобальной экономике и опасениям рецессии, лидеры G7 обсудят несколько горячих тем, включая позиции, которые расходятся, по ядерной программе Ирана.

Европейские лидеры также сосредоточатся на вопросе пожаров в тропических лесах Амазонии.

Лидеров стран G7 во Франции встретили протестами, хотя и были мобилизовали 13 тысяч полицейских, чтобы держать их подальше от глаз. По словам организаторов, около 30 тысяч человек собрались в 30 километрах от места проведения встречи "Большой семерки".

Напомним, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что участники саммита G7 обсудят вопрос Украины.

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