Трамп распорядился приспустить флаги в память о погибших во время стрельбы в Питтсбурге
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Президент США Дональд Трамп распорядился до заката 31 октября приспустить флаги над Белым домом, американскими правительственными зданиями в стране и за рубежом в связи с гибелью 11 человек в результате стрельбы в синагоге в Питтсбурге (штат Пенсильвания). Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, распространенном в субботу, передает УНН.
“В знак уважения к памяти жертв ужасного акта насилия 27 октября... я приказываю, чтобы флаги Соединенных Штатов были приспущены над Белым домом, а также над всеми государственными зданиями и территориями”, — говорится в распоряжении. Это также касается всех посольств, военных баз и военно-морских судов.
Напоминаем, министерство юстиции США выдвинет против подозреваемого в стрельбе в синагоге в Питтсбурге (штат Пенсильвания) обвинения в преступлениях на почве религиозной нетерпимости, а также другие уголовные обвинения, по которым он может быть приговорен к смертной казни.