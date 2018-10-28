Трамп розпорядився приспустити прапори в пам'ять про загиблих під час стрілянини в Піттсбурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Президент США Дональд Трамп розпорядився до заходу сонця 31 жовтня приспустити прапори над Білим домом, американськими урядовими будівлями в країні і за кордоном у зв’язку з загибеллю 11 людей у результаті стрілянини в синагозі в Піттсбурзі (штат Пенсільванія). Про це йдеться заяві прес-служби Білого дому, поширеній в суботу, інформує УНН.
“На знак поваги до пам’яті жертв жахливого акту насильства 27 октября... я наказую, щоб прапори Сполучених Штатів були приспущені над Білим домом, а також над усіма державними будівлями і територіями”, — йдеться в розпорядженні. Це також стосується всіх посольств, військових баз і військово-морських суден.
Нагадуємо, міністерство юстиції США висуне проти підозрюваного в стрілянині в синагозі в Піттсбурзі (штат Пенсільванія) звинувачення в злочинах на грунті релігійної нетерпимості, а також інші кримінальні звинувачення, за якими він може бути засуджений до смертної кари.