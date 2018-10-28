Трамп розпорядився приспустити прапори в пам'ять про загиблих під час стрілянини в Піттсбурзі

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Президент США Дональд Трамп розпорядився до заходу сонця 31 жовтня приспустити прапори над Білим домом, американськими урядовими будівлями в країні і за кордоном у зв’язку з загибеллю 11 людей у результаті стрілянини в синагозі в Піттсбурзі (штат Пенсільванія). Про це йдеться заяві прес-служби Білого дому, поширеній в суботу, інформує УНН.