Трамп раскрыл детали беседы с королевой Великобритании

Встреча проходила в Виндзорском замке 13 июля. Американского президента сопровождала жена Мелания. Встреча продолжалась 45 минут и, по словам Трампа, они отлично поладили с королевой.

“Это был очень легкий разговор <...> Мы прекрасно себя чувствовали”, — признался Трамп. На вопрос, чувствовал он, что нравится королеве, президент США ответил: “Я не хочу говорить за нее, но за себя могу сказать, что она мне понравилась. Как правило, это помогает. Но она мне очень понравилась”, — сказал Трамп.

По его словам, королева встретила его и Меланию простыми приветственными словами “Добро пожаловать” (Welcome). “Очень элегантно. И очень красиво. Это было действительно нечто особенное”, — поделился своими впечатлениями американский лидер.

Трамп также сообщил, что упоминал в ходе беседы с королевой своей матери. В частности, он рассказал, что его мать родилась в городе Сторновэй (Шотландия) и была большой поклонницей королевы. Елизавета II в свою очередь рассказала Трампу о всех президентов США, с которыми ей пришлось столкнуться. “Гарри Трумэн был первым президентом, с которым она познакомилась, и она привела целый список. Это был очень приятный момент”, — признался Трамп.

Кроме этого, по признанию Трампа, во время беседы зашла речь и о Brexit. По словам американского лидера, королева сказала, что это очень сложная проблема. Других подробностей мысли королевы по Brexit Трамп приводить отказался. “Позвольте мне рассказать вам то, о чем я могу говорить: она невероятная женщина, она такая элегантная, она такая красивая, когда я говорю красивая, имею в виду — и внутри и снаружи. Она красивая женщина”, — сказал президент США. “Это было очень необычно, в этом нет никаких сомнений”, — добавил хозяин Белого дома.

Напомним, 12 июля Трамп прибыл в Великой Британо с четырехдневным визитом. Это его первая поездка в эту страну с тех пор, как он был избран президентом США. Ранее у Трампа состоялась встреча с премьер-министром страны Терезой Мэй. Жители Лондона встретили американского лидера протестными акциями.