Трамп розкрив деталі бесіди зі королевою Великої Британії

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 51079 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 103619 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 99300 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 126293 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 103554 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 119649 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 160196 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190008 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 294465 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167283 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
86 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

25 березня, 15:32 • 51118 перегляди
Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

25 березня, 16:00 • 49479 перегляди
Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

25 березня, 16:34 • 53204 перегляди
Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

25 березня, 16:40 • 49612 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

25 березня, 16:44 • 75624 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 126294 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 163970 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 294465 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 224642 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 250937 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 30025 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 51562 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 56387 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 54700 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 68927 перегляди
Актуальне
Трамп розкрив деталі бесіди зі королевою Великої Британії

Трамп розкрив деталі бесіди зі королевою Великої Британії

Київ • УНН

 • 9967 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Mail on Sunday розповів деякі подробиці зустрічі з королевою Єлизаветою II, яка відбулася під час візиту американського президента до Великої Британії, інформує УНН.

Зустріч проходила у Віндзорському замку 13 липня. Американського президента супроводжувала дружина Меланія. Зустріч тривала 45 хвилин і, за словами Трампа, вони чудово порозумілися з королевою.

“Це була дуже легка розмова <...> Ми прекрасно себе почували”, — зізнався Трамп. На питання, чи відчував він, що подобається королеві, президент США відповів: “Я не хочу говорити за неї, але за себе можу сказати, що вона мені сподобалася. Як правило, це допомагає. Але вона мені дуже сподобалася”, — сказав Трамп.

За його словами, королева зустріла його і Меланію простими вітальними словами “Ласкаво просимо” (Welcome). “Дуже елегантно. І дуже красиво. Це було дійсно щось особливе”, — поділився своїми враженнями американський лідер.

Трамп також повідомив, що згадував у ході бесіди зі королевою про свою матір. Зокрема, він розповів, що його мати народилася в місті Сторновей (Шотландія) і була великою прихильницею королеви. Єлизавета II у свою чергу розповіла Трампу про всіх президентів США, з якими їй довелося зустрітися. “Гаррі Трумен був першим президентом, з яким вона познайомилася, і вона привела цілий список. Це був дуже приємний момент”, — зізнався Трамп.

Крім цього, за визнанням Трампа, під час бесіди зайшла мова і про Brexit. За словами американського лідера, королева сказала, що це дуже складна проблема. Інших подробиць думки королеви щодо Brexit Трамп приводити відмовився. “Дозвольте мені розповісти вам те, про що я можу говорити: вона неймовірна жінка, вона така елегантна, вона така красива, коли я говорю красива, маю на увазі — і всередині і зовні. Вона красива жінка”, — сказав президент США. “Це було дуже особливо, в цьому немає ніяких сумнівів”, — додав господар Білого дому.

Нагадаємо, 12 липня Трамп прибув до Великої Британї зі чотириденним візитом. Це його перша поїздка в цю країну з тих пір, як він був обраний президентом США. Раніше у Трампа відбулася зустріч із прем’єр-міністеркою країни Терезою Мей. Жителі Лондона зустріли американського лідера протестними акціями.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.65
Bitcoin
$87,349.80
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,053.80
Ethereum
$2,066.19