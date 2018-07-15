Трамп розкрив деталі бесіди зі королевою Великої Британії

Зустріч проходила у Віндзорському замку 13 липня. Американського президента супроводжувала дружина Меланія. Зустріч тривала 45 хвилин і, за словами Трампа, вони чудово порозумілися з королевою.

“Це була дуже легка розмова <...> Ми прекрасно себе почували”, — зізнався Трамп. На питання, чи відчував він, що подобається королеві, президент США відповів: “Я не хочу говорити за неї, але за себе можу сказати, що вона мені сподобалася. Як правило, це допомагає. Але вона мені дуже сподобалася”, — сказав Трамп.

За його словами, королева зустріла його і Меланію простими вітальними словами “Ласкаво просимо” (Welcome). “Дуже елегантно. І дуже красиво. Це було дійсно щось особливе”, — поділився своїми враженнями американський лідер.

Трамп також повідомив, що згадував у ході бесіди зі королевою про свою матір. Зокрема, він розповів, що його мати народилася в місті Сторновей (Шотландія) і була великою прихильницею королеви. Єлизавета II у свою чергу розповіла Трампу про всіх президентів США, з якими їй довелося зустрітися. “Гаррі Трумен був першим президентом, з яким вона познайомилася, і вона привела цілий список. Це був дуже приємний момент”, — зізнався Трамп.

Крім цього, за визнанням Трампа, під час бесіди зайшла мова і про Brexit. За словами американського лідера, королева сказала, що це дуже складна проблема. Інших подробиць думки королеви щодо Brexit Трамп приводити відмовився. “Дозвольте мені розповісти вам те, про що я можу говорити: вона неймовірна жінка, вона така елегантна, вона така красива, коли я говорю красива, маю на увазі — і всередині і зовні. Вона красива жінка”, — сказав президент США. “Це було дуже особливо, в цьому немає ніяких сумнівів”, — додав господар Білого дому.

Нагадаємо, 12 липня Трамп прибув до Великої Британї зі чотириденним візитом. Це його перша поїздка в цю країну з тих пір, як він був обраний президентом США. Раніше у Трампа відбулася зустріч із прем’єр-міністеркою країни Терезою Мей. Жителі Лондона зустріли американського лідера протестними акціями.