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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 54349 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 73218 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 128330 просмотра

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7 марта, 17:42 • 128878 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129010 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124733 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 159672 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117800 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141400 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145264 просмотра

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Трамп рассматривает четыре кандидатуры на должность постпреда США при ООН

Трамп рассматривает четыре кандидатуры на должность постпреда США при ООН

Киев  •  УНН

 • 7964 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп рассматривает четырех кандидатов на должность постоянного представителя страны при ООН. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, передает УНН.

В число претендентов входят экс-советник Трампа Дина Пауэлл, посол США в Канаде Келли Крафт, посол США в ФРГ Ричард Гренелл и бывший кандидат-республиканец в сенаторы от штата Мичиган Джон Джеймс.

По данным агентства, в Белом доме также обсуждали возможность выдвижения на этот пост дочери президента Иванки Трамп.

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Никки Хейли, которая занимала должность постпреда США при ООН с января 2017 года, объявила о своей отставке в октябре прошлого года.

Как сообщал УНН, 7 декабря 2018 Трамп заявил о намерении выдвинуть на эту должность главу пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт. Однако на прошлой неделе стало известно, что и сняла свою кандидатуру.

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