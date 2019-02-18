Трамп рассматривает четыре кандидатуры на должность постпреда США при ООН

В число претендентов входят экс-советник Трампа Дина Пауэлл, посол США в Канаде Келли Крафт, посол США в ФРГ Ричард Гренелл и бывший кандидат-республиканец в сенаторы от штата Мичиган Джон Джеймс.

По данным агентства, в Белом доме также обсуждали возможность выдвижения на этот пост дочери президента Иванки Трамп.

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Никки Хейли, которая занимала должность постпреда США при ООН с января 2017 года, объявила о своей отставке в октябре прошлого года.

Как сообщал УНН, 7 декабря 2018 Трамп заявил о намерении выдвинуть на эту должность главу пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт. Однако на прошлой неделе стало известно, что и сняла свою кандидатуру.