Трамп розглядає чотири кандидатури на посаду постпреда США при ООН

У число претендентів входять екс-радниця Трампа Діна Пауелл, посол США в Канаді Келлі Крафт, посол США в ФРН Річард Гренелл і колишній кандидат-республіканець в сенатори від штату Мічиган Джон Джеймс.

За даними агентства, в Білому домі також обговорювали можливість висунення на цей пост дочки президента Іванки Трамп.

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Ніккі Хейлі, яка обіймала посаду постпреда США при ООН з січня 2017 року, оголосила про свою відставку в жовтні минулого року.

Як повідомляв УНН, 7 грудня 2018 року Трамп заявив про намір висунути на цю посаду главу прес-служби Держдепартаменту Хезер Науерт. Однак минулого тижня стало відомо, що та зняла свою кандидатуру.