Трамп рассматривает возможность дальнейших изменений в своей команде в ближайшие недели - СМИ
Киев • УНН
Президент США планирует кадровые перестановки и реорганизацию администрации в ближайшее время. Под угрозой увольнения оказались должностные лица из-за скандалов.
Президент США Дональд Трамп может рассмотривать возможность дальнейших изменений в своей команде в ближайшие недели, сообщает NBC News, пишет УНН.
Детали
"Я ожидаю чего-то подобного в течение следующих нескольких недель, и президент обдумывает как изменения, так и реорганизации", - сказал человек, непосредственно знакомый с ходом мыслей Трампа, добавив, что он не знает, кто может стать следующим.
Конечно, ничего нельзя сказать наверняка, и люди, к которым он благосклонен, могут внезапно оказаться уволенными, и наоборот, отмечает издание.
Это резкое отличие от предыдущего срока Трампа. Тогда несколько высокопоставленных чиновников администрации покинули свои посты в течение первого года его пребывания в должности, включая министра здравоохранения и социальных служб Тома Прайса, советника по национальной безопасности Майкла Флинна и главу администрации Белого дома Райнса Прибуса.
На этот раз некоторые высокопоставленные чиновники администрации столкнулись с громкими скандалами или ошибками, но Трамп решил не увольнять их.
"В первый год они хотели избежать негативного имиджа - всего того, что сопутствует текучести кадров на высоких должностях, - сказал союзник Трампа. - Это подходит к концу. Кажется, его больше не беспокоит вопрос общественного мнения".
Среди тех, кто оказался в центре публичных скандалов или ошибок, - министр труда Лори Чавес-Деремер, директор Национальной разведки Тулси Габбард и министр торговли Говард Лютник, каждый из которых получил различную степень общественного осуждения за личные скандалы или решения, принятые их ведомствами.
Лютник оказался замешанным в скандале с Джеффри Эпштейном, ему пришлось объяснять, почему он неоднократно фигурирует в делах покойного осужденного за сексуальные преступления и почему он посещал его частный остров. Лютник заявил, что "у него не было с ним никаких отношений".
"С ним то улучшалось, то ухудшалось", - сказал советник Трампа о положении Лютника.
Советник также отметил, что он потерял расположение главы администрации Белого дома Сьюзи Уайлз.
"Я не думаю, что она его большая поклонница, - сказал второй союзник Трампа, знакомый с позицией Белого дома. - Это может стать проблемой, если администрация находится в режиме перезагрузки".
Пресс-секретарь Белого дома заявил, что Трамп продолжает поддерживать должностных лиц своей администрации.
"У президента Трампа самый талантливый кабинет и команда в американской истории, - сказал пресс-секретарь Белого дома Дэвис Ингл. - Патриоты, такие как директор Национальной разведки Габбард, министр Лютник и министр Чавес-Деремер, неустанно реализуют программу президента и добиваются потрясающих результатов для американского народа. Они по-прежнему пользуются полным доверием президента".
У Трампа рассматривают дальнейшие увольнения, в том числе директора ФБР Пателя - Atlantic03.04.26, 08:25 • 4957 просмотров