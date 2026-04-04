Трамп рассматривает возможность дальнейших изменений в своей команде в ближайшие недели - СМИ

Президент США Дональд Трамп может рассмотривать возможность дальнейших изменений в своей команде в ближайшие недели, сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

"Я ожидаю чего-то подобного в течение следующих нескольких недель, и президент обдумывает как изменения, так и реорганизации", - сказал человек, непосредственно знакомый с ходом мыслей Трампа, добавив, что он не знает, кто может стать следующим.

Конечно, ничего нельзя сказать наверняка, и люди, к которым он благосклонен, могут внезапно оказаться уволенными, и наоборот, отмечает издание.

Это резкое отличие от предыдущего срока Трампа. Тогда несколько высокопоставленных чиновников администрации покинули свои посты в течение первого года его пребывания в должности, включая министра здравоохранения и социальных служб Тома Прайса, советника по национальной безопасности Майкла Флинна и главу администрации Белого дома Райнса Прибуса.

На этот раз некоторые высокопоставленные чиновники администрации столкнулись с громкими скандалами или ошибками, но Трамп решил не увольнять их.

"В первый год они хотели избежать негативного имиджа - всего того, что сопутствует текучести кадров на высоких должностях, - сказал союзник Трампа. - Это подходит к концу. Кажется, его больше не беспокоит вопрос общественного мнения".

Среди тех, кто оказался в центре публичных скандалов или ошибок, - министр труда Лори Чавес-Деремер, директор Национальной разведки Тулси Габбард и министр торговли Говард Лютник, каждый из которых получил различную степень общественного осуждения за личные скандалы или решения, принятые их ведомствами.

Лютник оказался замешанным в скандале с Джеффри Эпштейном, ему пришлось объяснять, почему он неоднократно фигурирует в делах покойного осужденного за сексуальные преступления и почему он посещал его частный остров. Лютник заявил, что "у него не было с ним никаких отношений".

"С ним то улучшалось, то ухудшалось", - сказал советник Трампа о положении Лютника.

Советник также отметил, что он потерял расположение главы администрации Белого дома Сьюзи Уайлз.

"Я не думаю, что она его большая поклонница, - сказал второй союзник Трампа, знакомый с позицией Белого дома. - Это может стать проблемой, если администрация находится в режиме перезагрузки".

Пресс-секретарь Белого дома заявил, что Трамп продолжает поддерживать должностных лиц своей администрации.

"У президента Трампа самый талантливый кабинет и команда в американской истории, - сказал пресс-секретарь Белого дома Дэвис Ингл. - Патриоты, такие как директор Национальной разведки Габбард, министр Лютник и министр Чавес-Деремер, неустанно реализуют программу президента и добиваются потрясающих результатов для американского народа. Они по-прежнему пользуются полным доверием президента".

