Трамп рассматривает возможность дальнейших изменений в своей команде в ближайшие недели - СМИ

5 апреля, 11:39 • 28673 просмотра
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54 • 76264 просмотра
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22 • 88359 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Эксклюзив
4 апреля, 18:00 • 108223 просмотра
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43 • 93524 просмотра
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09 • 97774 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
4 апреля, 08:00 • 51444 просмотра
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
4 апреля, 07:30 • 105915 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля, 05:27 • 37134 просмотра
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
4 апреля, 05:00 • 85765 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов
Главная
Популярные новости
Члены ОПЕК+ снова увеличили квоты на добычу нефти5 апреля, 19:15 • 5912 просмотра
Украина и Сирия откроют посольства в Киеве и Дамаске - МИД5 апреля, 19:25 • 8484 просмотра
В Новороссийске сообщают об атаке на порт, пожарах и попадании обломков в многоэтажкуVideo5 апреля, 20:36 • 7184 просмотра
российский порт Усть-Луга возобновил перевалку нефти после атак дронов5 апреля, 21:13 • 4696 просмотра
Цены на нефть выросли после нового ультиматума Трампа ИрануPhoto01:20 • 5090 просмотра
публикации
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника5 апреля, 05:22 • 88360 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть4 апреля, 14:09 • 97776 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах4 апреля, 07:30 • 105917 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов4 апреля, 05:00 • 85767 просмотра
История первого звонка с мобильного телефона и эволюция гаджетов3 апреля, 13:02 • 85273 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Чак Шумер
Берни Сандерс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Китай
Сирия
Реклама
УНН Lite
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером5 апреля, 15:58 • 21318 просмотра
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космосаPhotoVideo4 апреля, 10:47 • 37600 просмотра
Суд в США отклонил большинство обвинений Блейк Лайвли против Джастина БалдониPhoto4 апреля, 07:41 • 39325 просмотра
Кайли Дженнер показала провокационные образы для обложки Puss PussPhoto3 апреля, 09:23 • 50912 просмотра
Суд в США заблокировал строительство бального зала Трампа1 апреля, 14:47 • 64997 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Шахед-136
The New York Times

Трамп рассматривает возможность дальнейших изменений в своей команде в ближайшие недели - СМИ

Киев • УНН

Президент США планирует кадровые перестановки и реорганизацию администрации в ближайшее время. Под угрозой увольнения оказались должностные лица из-за скандалов.

Президент США Дональд Трамп может рассмотривать возможность дальнейших изменений в своей команде в ближайшие недели, сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

"Я ожидаю чего-то подобного в течение следующих нескольких недель, и президент обдумывает как изменения, так и реорганизации", - сказал человек, непосредственно знакомый с ходом мыслей Трампа, добавив, что он не знает, кто может стать следующим.

Конечно, ничего нельзя сказать наверняка, и люди, к которым он благосклонен, могут внезапно оказаться уволенными, и наоборот, отмечает издание.

Это резкое отличие от предыдущего срока Трампа. Тогда несколько высокопоставленных чиновников администрации покинули свои посты в течение первого года его пребывания в должности, включая министра здравоохранения и социальных служб Тома Прайса, советника по национальной безопасности Майкла Флинна и главу администрации Белого дома Райнса Прибуса.

На этот раз некоторые высокопоставленные чиновники администрации столкнулись с громкими скандалами или ошибками, но Трамп решил не увольнять их.

"В первый год они хотели избежать негативного имиджа - всего того, что сопутствует текучести кадров на высоких должностях, - сказал союзник Трампа. - Это подходит к концу. Кажется, его больше не беспокоит вопрос общественного мнения".

Среди тех, кто оказался в центре публичных скандалов или ошибок, - министр труда Лори Чавес-Деремер, директор Национальной разведки Тулси Габбард и министр торговли Говард Лютник, каждый из которых получил различную степень общественного осуждения за личные скандалы или решения, принятые их ведомствами.

Лютник оказался замешанным в скандале с Джеффри Эпштейном, ему пришлось объяснять, почему он неоднократно фигурирует в делах покойного осужденного за сексуальные преступления и почему он посещал его частный остров. Лютник заявил, что "у него не было с ним никаких отношений".

"С ним то улучшалось, то ухудшалось", - сказал советник Трампа о положении Лютника.

Советник также отметил, что он потерял расположение главы администрации Белого дома Сьюзи Уайлз.

"Я не думаю, что она его большая поклонница, - сказал второй союзник Трампа, знакомый с позицией Белого дома. - Это может стать проблемой, если администрация находится в режиме перезагрузки".

Пресс-секретарь Белого дома заявил, что Трамп продолжает поддерживать должностных лиц своей администрации.

"У президента Трампа самый талантливый кабинет и команда в американской истории, - сказал пресс-секретарь Белого дома Дэвис Ингл. - Патриоты, такие как директор Национальной разведки Габбард, министр Лютник и министр Чавес-Деремер, неустанно реализуют программу президента и добиваются потрясающих результатов для американского народа. Они по-прежнему пользуются полным доверием президента".

У Трампа рассматривают дальнейшие увольнения, в том числе директора ФБР Пателя - Atlantic03.04.26, 08:25 • 4957 просмотров

