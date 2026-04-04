$43.810.0350.460.36
ukenru
05:00 • 6882 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2.9м/с
50%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Трамп розглядає подальші зміни у своїй команді найближчими тижнями - ЗМІ

Київ • УНН

 • 872 перегляди

Президент США планує кадрові перестановки та реорганізацію адміністрації найближчим часом. Під загрозою звільнення опинилися посадовці через скандали.

Президент США Дональд Трамп може розглядати можливість подальших змін у своїй команді найближчими тижнями, повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

"Я чекаю чогось подібного протягом наступних кількох тижнів, і президент обмірковує як зміни, так і реорганізації", - сказала людина, яка безпосередньо знайома з ходом думок Трампа, додавши, що вона не знає, хто може стати наступним.

Звичайно, нічого не можна сказати напевно, і люди, які йому прихильні, можуть раптово виявитися звільненими, і навпаки, зауважує видання.

Це різка відмінність від попереднього терміну Трампа. Тоді кілька високопосадовців адміністрації залишили свої посади протягом першого року його перебування на посаді, включаючи міністра охорони здоров'я та соціальних служб Тома Прайса, радника з національної безпеки Майкла Флінна та голову адміністрації Білого дому Райнса Прібуса.

Цього разу деякі високопосадовці адміністрації зіткнулися з гучними скандалами чи помилками, але Трамп вирішив не звільняти їх.

"У перший рік вони хотіли уникнути негативного іміджу - усього того, що супроводжує плинність кадрів на високих посадах, - сказав союзник Трампа. - Це добігає кінця. Здається, його більше не турбує питання громадської думки".

Серед тих, хто опинився в центрі публічних скандалів чи помилок, - міністр праці Лорі Чавес-Деремер, директор Національної розвідки Тулсі Габбард та міністр торгівлі Говард Лутнік, кожен із яких отримав різний ступінь громадського засудження за особисті скандали чи рішення, ухвалені їхніми відомствами.

Лутнік виявився замішаним у скандалі з Джеффрі Епштейном, йому довелося пояснювати, чому він неодноразово фігурує у справах покійного засудженого за сексуальні злочини і чому він відвідував його приватний острів. Лутнік заявив, що "в нього не було з ним жодних відносин".

"З ним то покращувалося, то погіршувалося", - сказав радник Трампа про становище Лутніка.

Радник також зазначив, що він втратив прихильність голови адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз.

"Я не думаю, що вона його велика шанувальниця, - сказав другий союзник Трампа, знайомий з позицією Білого дому. - Це може стати проблемою, якщо адміністрація перебуває в режимі перезавантаження".

Прессекретар Білого дому заявив, що Трамп продовжує підтримувати посадовців своєї адміністрації.

"У президента Трампа найталановитіший кабінет і команда в американській історії, - сказав прес-секретар Білого дому Девіс Інгл. - Патріоти, такі як директор Національної розвідки Габбард, міністр Лутнік та міністр Чавес-Деремер, невпинно реалізують програму президента і домагаються приголомшливих результатів для американського народу. Вони, як і раніше, користуються повною довірою президента".

Юлія Шрамко

Світ
Вибори в США
Джеффрі Епштайн
Тулсі Габбард
Білий дім
Дональд Трамп