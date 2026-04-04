Трамп розглядає подальші зміни у своїй команді найближчими тижнями - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп може розглядати можливість подальших змін у своїй команді найближчими тижнями, повідомляє NBC News, пише УНН.

"Я чекаю чогось подібного протягом наступних кількох тижнів, і президент обмірковує як зміни, так і реорганізації", - сказала людина, яка безпосередньо знайома з ходом думок Трампа, додавши, що вона не знає, хто може стати наступним.

Звичайно, нічого не можна сказати напевно, і люди, які йому прихильні, можуть раптово виявитися звільненими, і навпаки, зауважує видання.

Це різка відмінність від попереднього терміну Трампа. Тоді кілька високопосадовців адміністрації залишили свої посади протягом першого року його перебування на посаді, включаючи міністра охорони здоров'я та соціальних служб Тома Прайса, радника з національної безпеки Майкла Флінна та голову адміністрації Білого дому Райнса Прібуса.

Цього разу деякі високопосадовці адміністрації зіткнулися з гучними скандалами чи помилками, але Трамп вирішив не звільняти їх.

"У перший рік вони хотіли уникнути негативного іміджу - усього того, що супроводжує плинність кадрів на високих посадах, - сказав союзник Трампа. - Це добігає кінця. Здається, його більше не турбує питання громадської думки".

Серед тих, хто опинився в центрі публічних скандалів чи помилок, - міністр праці Лорі Чавес-Деремер, директор Національної розвідки Тулсі Габбард та міністр торгівлі Говард Лутнік, кожен із яких отримав різний ступінь громадського засудження за особисті скандали чи рішення, ухвалені їхніми відомствами.

Лутнік виявився замішаним у скандалі з Джеффрі Епштейном, йому довелося пояснювати, чому він неодноразово фігурує у справах покійного засудженого за сексуальні злочини і чому він відвідував його приватний острів. Лутнік заявив, що "в нього не було з ним жодних відносин".

"З ним то покращувалося, то погіршувалося", - сказав радник Трампа про становище Лутніка.

Радник також зазначив, що він втратив прихильність голови адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз.

"Я не думаю, що вона його велика шанувальниця, - сказав другий союзник Трампа, знайомий з позицією Білого дому. - Це може стати проблемою, якщо адміністрація перебуває в режимі перезавантаження".

Прессекретар Білого дому заявив, що Трамп продовжує підтримувати посадовців своєї адміністрації.

"У президента Трампа найталановитіший кабінет і команда в американській історії, - сказав прес-секретар Білого дому Девіс Інгл. - Патріоти, такі як директор Національної розвідки Габбард, міністр Лутнік та міністр Чавес-Деремер, невпинно реалізують програму президента і домагаються приголомшливих результатів для американського народу. Вони, як і раніше, користуються повною довірою президента".

