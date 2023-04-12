Трамп просит отложить рассмотрение дела о сексуальном насилии

Детали

Джо Такопина, адвокат Трампа, попросил судью, рассматривающего иск об избиении и клевете, поданный бывшей колумнисткой журнала Э. Джин Кэрролл, отложить судебное разбирательство до конца мая. Напомним, начало судебного процесса было запланировано на 25 апреля.

Такопина заявила, что из-за интенсивного освещения судебных дел Трампа в СМИ, потенциальные присяжные будут "в первую очередь думать об уголовных обвинениях", когда их вызовут для дачи показаний, и это может запятнать пул присяжных.

Трампа обвинили в фальсификации деловой документации с целью сокрытия выплаты денег Сторми Дэниелс, чтобы она не разглашала информацию о романе с Трампом за несколько дней до президентских выборов 2016 года. К этому, Дональд Трамп не признал себя виновным в выдвинутых обвинениях.

"Безусловно, президент Трамп является постоянным объектом освещения в СМИ. Но нынешняя ситуация является уникальной, поскольку, как указано выше, недавнее освещение касается предполагаемых сексуальных преступлений, лежащих в основе этого судебного процесса", - отметил Такопина.

Дополнение

Трамп отрицает роман с Дэниелс. Он также отрицает сексуальное нападение на писательницу Джин Кэрролл, которая утверждает, что Трамп изнасиловал ее в раздевалке нью-йоркского универмага в середине 1990-х годов. Она впервые подала в суд на Трампа за клевету в 2019 году, после того, как он отрицал изнасилование и сказал, что "она не в моем вкусе" и утверждал, что она сделала это заявление, чтобы повысить продажи своей книги.