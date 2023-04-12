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Трамп просить відкласти розгляд справи про сексуальне насильство

Трамп просить відкласти розгляд справи про сексуальне насильство

Київ • УНН

 • 968915 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Адвокати 45-го президента США Дональда Трампа попросили суддю відкласти початок судового процесу у справі про сексуальне насильство і наклеп. Вони просять один місяць, щоб дати йому час "охолонути" після звинувачення Трампа у фальсифікації ділової документації, передає УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Джо Такопіна, адвокат Трампа, попросив суддю, який розглядає позов про побиття і наклеп, поданий колишньою колумністкою журналу Е. Джин Керролл, відкласти судовий розгляд до кінця травня. Нагадаємо, початок судового процесу був запланований на 25 квітня.

Такопіна заявила, що через інтенсивне висвітлення судових справ Трампа в ЗМІ, потенційні присяжні будуть "в першу чергу думати про кримінальні звинувачення", коли їх викличуть для надання показів, і це може заплямувати пул присяжних.

Трампа звинуватили у фальсифікації ділової документації з метою приховання виплати грошей Стормі Деніелс, щоб вона не розголошувала інформацію про роман з Трампом за кілька днів до президентських виборів 2016 року. До цього, Дональд Трамп не визнав себе винним у висунутих звинуваченнях.

"Безумовно, президент Трамп є постійним об'єктом висвітлення у ЗМІ. Але нинішня ситуація є унікальною, оскільки, як зазначено вище, нещодавнє висвітлення стосується ймовірних сексуальних злочинів, що лежить в основі цього судового процесу", - зазначив Такопіна.

Доповнення

Трамп заперечує роман з Деніелс. Він також заперечує сексуальний напад на письменницю Джин Керролл, яка стверджує, що Трамп зґвалтував її в роздягальні нью-йоркського універмагу в середині 1990-х років. Вона вперше подала до суду на Трампа за наклеп у 2019 році, після того, як він заперечив зґвалтування і сказав, що "вона не в моєму смаку" та стверджував, що вона зробила цю заяву, щоб підвищити продажі своєї книги.

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