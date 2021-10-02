Трамп хочет через суд заставить Twitter восстановить его аккаунт
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Бывший президент США Дональд Трамп обратился к федерального судьи Флориды, чтобы заставить Twitter восстановить его учетную запись. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hill.
Детали
Адвокаты Трампа подали ходатайство о предварительном принятия против Twitter и его генерального директора Джека Дорси. В заявлении говорится, что Twitter "заставили" заблокировать Трампа.
В иске отмечается, что аккаунт Трампа был запрещен будто под давлением членов Конгресса США, которые действовали совместно с федеральными должностными лицами.
Напомним
45-й президент США Дональд Трамп подал судебный иск против технологических гигантов - Google, Facebook и Twitter.
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