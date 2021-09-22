Трамп подав до суду на свою племінницю і NYT через статтю про податкові документи

Деталі

У статті, опублікованій 2018 року, журналісти NY Times спробували спростувати твердження Трампа про те, що він сам заробив свої статки. "Стаття Times поставила під сумнів заяви Трампа про багатство, зароблене ним самим, документуючи, як його батько, Фред, за десятиліття передав йому не менше 413 мільйонів доларів, у тому числі за допомогою схем ухилення від сплати податків", - пише видання. 2020 року Мері Трамп написала і опублікувала книгу про сім'ю Трампів, у якій розповіла, що саме вона надала цю інформацію виданню. Згідно з позовом, у Мері було понад 40 тис. сторінок "особливо секретних, службових, особистих і конфіденційних документів".

Трамп зазначив у позові, що вимагає відшкодування збитку обсягом 100 млн доларів, тому що його племінниця, передавши конфіденційні дані про фінанси газеті, порушила сімейну мирову угоду 2001 року про нерозголошення цієї інформації.

Журналістів-розслідувачів NY Times (Сюзанну Крейг, Девіда Барстоу і Рассела Бюттнера) звинувачують у тому, що вони знаючи про заборону, намагалися отримати від Мері конфеденційну інформацію для особистої вигоди.

Додамо, що Трамп подав позов майже за рік після того, як Мері Трамп подала на нього в суд через те, що він і двоє його братів і сестер обдурили її на мільйони доларів, щоб витіснити із сімейного бізнесу.

Нагадаємо

У липні цього року колишній президент США Дональд Трамп заявив, що подає колективний позов проти технологічних гігантів Facebook і Twitter — разом із їхніми генеральними директорами Марком Цукербергом і Джеком Дорсі — через заборони, накладені на його акаунти в цих соціальних мережах.