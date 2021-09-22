Трамп подал в суд на свою племянницу и NYT за статьи о налоговых документах
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Бывший президент США Дональд Трамп вчера подал в суд на свою племянницу Мэри Трамп и газету New York Times из-за статьи, в которой была опубликована информация о финансовом положении его семьи и налоговых документах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
Детали
В статье, опубликованной в 2018 году, журналисты NY Times попытались опровергнуть утверждение Трампа о том, что он сам заработал свое состояние. "Статья Times поставила под сомнение заявления Трампа о богатстве, заработанном им самим, документируя, как его отец, Фред, за десятилетия передал ему не менее 413 миллионов долларов, в том числе с помощью схем уклонения от уплаты налогов", - пишет издание. В 2020 году Мэри Трамп написала и опубликовала книгу о семье Трампов, в которой рассказала, что именно она предоставила эту информацию изданию. Согласно иску, у Мэри было более 40 тыс. страниц "особо секретных, служебных, личных и конфиденциальных документов".
Трамп отметил в иске, что требует возмещения ущерба в размере 100 млн долларов, так как его племянница, передав конфиденциальные данные о финансах газете, нарушила семейное мировое соглашение 2001 года о неразглашении этой информации.
Журналистов-расследователей NY Times (Сюзанну Крейг, Дэвида Барстоу и Рассела Бюттнера) обвиняют в том, что они зная о запрете, пытались получить от Мэри конфеденциальную информацию для личной выгоды.
Добавим, что Трамп подал иск почти через год после того, как Мэри Трамп подала на него в суд за то, что он и двое его братьев и сестер обманули ее на миллионы долларов, чтобы вытеснить из семейного бизнеса.
Напомним
В июле этого года бывший президент США Дональд Трамп заявил, что подает коллективный иск против технологических гигантов Facebook и Twitter — вместе с их генеральными директорами Марком Цукербергом и Джеком Дорси — из-за запретов, наложенных на его аккаунты в этих социальных сетях.