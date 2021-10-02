Трамп хоче через суд змусити Twitter відновити його акаунт

Деталі

Адвокати Трампа подали клопотання про попереднє ухвалення проти Twitter та його генерального директора Джека Дорсі. У заяві йдеться, що Twitter "примусили" заблокувати Трампа.

У позові зазначається, що акаунт Трампа був заборонений начебто під тиском членів Конгресу США, які діяли спільно з федеральними посадовими особами.

Нагадаємо

45-й президент США Дональд Трамп подав судовий позов проти технологічних гігантів - Google, Facebook і Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп подав до суду на свою племінницю і NYT через статтю про податкові документи