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Трамп хоче через суд змусити Twitter відновити його акаунт

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Колишній президент США Дональд Трамп звернувся до федерального судді Флориди, аби змусити Twitter відновити його обліковий запис. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Hill.

Деталі

Адвокати Трампа подали клопотання про попереднє ухвалення проти Twitter та його генерального директора Джека Дорсі. У заяві йдеться, що Twitter "примусили" заблокувати Трампа.

У позові зазначається, що акаунт Трампа був заборонений начебто під тиском членів Конгресу США, які діяли спільно з федеральними посадовими особами.

Нагадаємо

45-й президент США Дональд Трамп подав судовий позов проти технологічних гігантів - Google, Facebook і Twitter.

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