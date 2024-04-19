Трамп призывает Европу усилить поддержку Украины в войне с россией

Дональд Трамп отметил важность выживания Украины и упрекнул европейских союзников за недостаточную поддержку украинцев. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, пишет УНН со ссылкой на Радио Свободу.

Детали

Трамп заявил, что для Соединенных Штатов важно выживание Украины, он считает, что европейские союзники недостаточно поддерживают Украину.

Почему Европа не может выделять такие же или сопоставимые деньги, которые вкладывают Соединенные Штаты Америки, чтобы помочь стране, которая в этом отчаянно нуждается? Как все соглашаются, украинское выживание и сила должны быть гораздо важнее для Европы, чем для нас, но это также важно для нас. Двигайся, Европа! - призвал Трамп.

Контекст

Заявление Трампа появилось на следующий день после его встречи с президентом Польши Анджеем Дудой. Экс-президент и польский лидер обсудили предложение Дуды, чтобы члены НАТО тратили на оборону не менее 3% своего ВВП, а не 2%, как это предусмотрено действующими правилами.

В своем посте Трамп впервые высказался о необходимости усилить поддержку Украины, хотя и не поддержал законопроект о выделении стране 61 миллиарда долларов, за который вскоре должна проголосовать Палата представителей.

Трамп дал понять, что открыт к одобрению республиканцами помощи Украине, но "в форме кредита, а не подарка"