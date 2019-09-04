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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 18555 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114953 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125728 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117102 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны

Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны

Киев  •  УНН

 • 16731 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Комментируя 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, президент США Дональд Трамп сказал, что он "просто хочет поздравить" Польшу с этим. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Washington Post.

Этот странный комментарий касался Польши, где 1 сентября проходили мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и нападения нацистской Германии. Сам Трамп туда не поехал, а отправил вице-президента Майка Пенса.

Один из журналистов спросил у главы Белого дома, он может сказать жителям Польши.

"У меня есть хорошо послание для Польши. У нас есть Майк Пенс, наш вице-президент, вот-вот он приземлится. Он представляет меня. Я хочу съездить туда в ближайшее время. Пока я просто хочу поздравить Польшу. Это большая страна с замечательными людьми. у нас также есть много поляков в нашей стране, это может быть 8 млн. Мы очень любим наших польских друзей. И я скоро буду там", - сказал Трамп.

Как известно, 1 сентября 1939 года войска нацистской Германии вторглись в Польшу, что потом стало считаться началом Второй Мировой войны. 17 сентября 1939 года к оккупации Польши присоединился СССР.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел двухдневный визит в Польшу.

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