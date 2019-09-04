Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны

Этот странный комментарий касался Польши, где 1 сентября проходили мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и нападения нацистской Германии. Сам Трамп туда не поехал, а отправил вице-президента Майка Пенса.

Один из журналистов спросил у главы Белого дома, он может сказать жителям Польши.

"У меня есть хорошо послание для Польши. У нас есть Майк Пенс, наш вице-президент, вот-вот он приземлится. Он представляет меня. Я хочу съездить туда в ближайшее время. Пока я просто хочу поздравить Польшу. Это большая страна с замечательными людьми. у нас также есть много поляков в нашей стране, это может быть 8 млн. Мы очень любим наших польских друзей. И я скоро буду там", - сказал Трамп.

Как известно, 1 сентября 1939 года войска нацистской Германии вторглись в Польшу, что потом стало считаться началом Второй Мировой войны. 17 сентября 1939 года к оккупации Польши присоединился СССР.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел двухдневный визит в Польшу.