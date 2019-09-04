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Трамп привітав Польщу з початком Другої світової війни

Трамп привітав Польщу з початком Другої світової війни

Київ • УНН

 • 16740 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Коментуючи 80-ті роковини початку Другої світової війни, президент США Дональд Трамп сказав, що він "просто хоче привітати" Польщу з цим. Про це повідомляє УНН з посиланням на Washington Post.

Цей дивний коментар стосувався Польщі, де 1 вересня відбувалися заходи з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни і нападу нацистської Німеччини. Сам Трамп туди не поїхав, а відправив віце-президента Майка Пенса.

Один з журналістів запитав у глави Білого дому, що він може сказати жителям Польщі.

"У мене є добре послання для Польщі. У нас є Майк Пенс, наш віце-президент, він ось-ось приземлиться. Він представляє мене. Я дуже хочу з’їздити туди в найближчий час. Поки я просто хочу привітати Польщу. Це велика країна з чудовими людьми. У нас також є багато поляків у нашій країні, це може бути 8 мільйонів. Ми дуже любимо наших польських друзів. І я скоро буду там", — сказав Трамп.

Як відомо, 1 вересня 1939 року війська нацистської Німеччини вторглися в Польщу, що потім стало вважатися початком Другої Світової війни. 17 вересня 1939 року до окупації Польщі приєднався СРСР.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів дводенний візит до Польщі.

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