Президент України сьогодні починає дводенний візит до Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Сьогодні, 31 серпня, Президент України Володимир Зеленський розпочинає свій дводенний офіційний візит до Республіки Польща, інформує УНН.
Зазначається, що візит відбудеться на запрошення польского президента Анджея Дуди.
Програмою візиту передбачена безпосередня зустріч з Главою Республіки Польща Анджеєм Дудою, прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, маршалком сенату Станіславом Карчевським та представниками бізнесу.
“1 вересня Президент України візьме участь у меморіальних заходах у Варшаві з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни та проведе низку зустрічей з лідерами іноземних держав, які братимуть у них участь”, — повідомляли раніше в ОПУ.
Зокрема, раніше повідомлялось, що представники урядів України, Польщі та США в суботу підпишуть у Варшаві “угоду про співпрацю з метою зміцнення регіональної безпеки поставок природного газу”.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повинен був відвідати Польщу з 1 по 2 вересня. Попри це, американський лідер скасував запланований візит в республіку через наближення на Сполучені Штати урагану. Під час цього візиту, американський президент мав зустрітись з Володимиром Зеленським.