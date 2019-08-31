Ураган “Доріан” посилився до четвертого ступеня з п’яти можливих
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Ураган "Доріан", що насувається на штат Флорида, посилився до четвертого ступеня з п'яти можливих. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на Національний центр по спостереженню за ураганами США, передає УНН.
Згідно з його даними, максимальна швидкість вітру в межах атмосферного явища перевищила 59 м/с. В даний момент “Доріан” знаходиться в 645 км на схід від північно-західного узбережжя Багамських островів.
Керівництво Співдружності Багамських островів розпорядилося евакуювати жителів ряду північно-західних островів архіпелагу через ймовірне проходження урагану “Доріан” по території країни в найближчі дві доби.
За оцінками Національного центру зі спостереження за ураганами США, “Доріан” досягне узбережжя Флориди до кінця поточної або початку наступного тижня. Президент США Дональд Трамп в п’ятницю підписав указ про оголошення надзвичайної ситуації на території Флориди в зв’язку з наближенням урагану.
Нагадаємо, NASA та SpaceX намагаються захистити обладнання від урагану “Доріан”.